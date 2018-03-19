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    У Швайнштайгера и Иванович родился ребенок

    (обновлено: )16420
    Звездная пара спортсменов объявила о рождении первенца в их семье. У Швайнштайгера и Иванович родился сын, имя которого пока что не названо. Оба родителя подтвердили рождение малыша.
    Немецкий футболист Швайнштайгер женился на теннисистке Иванович
    Associated Press Luigi Costantini

    КИЕВ, 19 мар - РИА Новости Украина. Экс-первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович и чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Бастиан Швайнштайгер подтвердили, что у них родился сын.

    Ранее СМИ сообщили, что у пары в Чикаго родился мальчик.

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    "Добро пожаловать в мир наш маленький мальчик. Мы так счастливы", - написал Швайнштайгер в своем аккаунте в Twitter.

    "Слова не могут передать радость и счастье, которые чувствуют наши сердца", - написала Иванович в Twitter.

    Иванович и Швайнштайгер поженились в 2016 году в Венеции. Для 30-летней теннисистки, которая объявила о завершении спортивной карьеры по итогам сезона-2016, и 33-летнего футболиста, выступающего за клуб MLS "Чикаго Файр", этот ребенок является первым.

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