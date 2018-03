У Швайнштайгера и Иванович родился ребенок

КИЕВ, 19 мар - РИА Новости Украина. Экс-первая ракетка мира сербская теннисистка Ана Иванович и чемпион мира по футболу в составе сборной Германии Бастиан Швайнштайгер подтвердили, что у них родился сын.

Ранее СМИ сообщили, что у пары в Чикаго родился мальчик.

Смотрите также: Немецкий футболист Швайнштайгер женился на теннисистке Иванович

"Добро пожаловать в мир наш маленький мальчик. Мы так счастливы", - написал Швайнштайгер в своем аккаунте в Twitter.

Welcome to the world our little boy!👶🏼 We are so happy.❤️ @AnaIvanovic pic.twitter.com/j5Kp6u0CiJ

"Слова не могут передать радость и счастье, которые чувствуют наши сердца", - написала Иванович в Twitter.

Welcome to the world our little boy 💙. Words can not describe the joy and the happiness we feel in our hearts! @BSchweinsteiger 👪 pic.twitter.com/Mk8lyJFwvh