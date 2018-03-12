Боец-трансгендер одержал победу на турнире по смешанным боевым искусствам

КИЕВ, 12 мар — РИА Новости Украина. В Бразилии на турнире по смешанным боевым искусствам Mr. Cage 34, проходившем в Манаусе, в одном из поединков в весовой категории до 52 кг победу над бойцом Раилсоном Пайксао единогласным решением судей одержала Анна Вериато.

Особенностью поединка стало то, что победительница является трансгендером. Родившийся мальчиком боец активно занимался джиу-джитсу и впоследствии, по неназванным причинам, решил сменить пол, став женщиной, сообщает championat.com.

При этом организаторы турнира разрешили женщине-бойцу участвовать в одном поединке с мужчиной.

Ранее сообщалось, что в Британский трансгендер Джеймс Коэн после смены пола передумал быть женщиной уже спустя семь месяцев после начала гормональной терапии.