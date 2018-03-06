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    Смерть футболиста сборной Италии. Обнародованы результаты вскрытия

    (обновлено: )36903
    Вскрытие прошло во вторник в Падуе. Согласно обнародованным результатам, Давиде Астори скончался от брадиаритмии - одного из видов нарушения сердечного ритма.
    Давиде Астори
    gazzetta.it

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Футболист "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори скончался от брадиаритмии, сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на результате вскрытия.

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    aloosh press/Youtube
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    Астори был найден мертвым 4 марта в отеле города Удине, где "Фиорентине" предстояло провести матч чемпионата Италии с местным "Удинезе". В Италии было открыто уголовное дело в связи со смертью 31-летнего игрока.

    Вскрытие прошло во вторник в Падуе.

    Брадиаритмия – один из видов нарушения сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений (количество ударов сердца в одну минуту) периодически снижается ниже допустимых значений. Чтобы понять причины брадиаритмии у защитника "Фиорентины", будут проведены дополнительные исследования, которые займут около двух месяцев.

    Церемония прощания с Астори пройдет в среду, похороны состоятся в четверг.

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