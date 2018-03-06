Смерть футболиста сборной Италии. Обнародованы результаты вскрытия

КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Футболист "Фиорентины" и сборной Италии Давиде Астори скончался от брадиаритмии, сообщает итальянская газета La Repubblica со ссылкой на результате вскрытия.

Астори был найден мертвым 4 марта в отеле города Удине, где "Фиорентине" предстояло провести матч чемпионата Италии с местным "Удинезе". В Италии было открыто уголовное дело в связи со смертью 31-летнего игрока.

Вскрытие прошло во вторник в Падуе.

Брадиаритмия – один из видов нарушения сердечного ритма, при котором частота сердечных сокращений (количество ударов сердца в одну минуту) периодически снижается ниже допустимых значений. Чтобы понять причины брадиаритмии у защитника "Фиорентины", будут проведены дополнительные исследования, которые займут около двух месяцев.

Церемония прощания с Астори пройдет в среду, похороны состоятся в четверг.