Названа причина смерти капитана итальянского футбольного клуба

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Прокурор назвал предварительную причину смерти капитана "Фиорентины" Давиде Астори, который был найден утром в воскресенье, 4 марта, чертвым в гостиничном номере.

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"Мы считаем, что в этой ситуации игрок умер из-за остановки сердца естественного характера. Странно, что подобное произошло с профессионалом, которого ранее внимательно обследовали и не обнаруживали никаких тревожных знаков", – цитирует слова прокурора Удине Антонио Де Николо Football Italia.

Как сообщалось ранее, 31-летний футболист был найден мертвым в гостиничном номере в Удине.