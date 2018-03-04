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    Названа причина смерти капитана итальянского футбольного клуба

    (обновлено: )40701
    По словам прокурора, игрок умер из-за остановки сердца естественного характера: "Странно, что подобное произошло с профессионалом, которого ранее внимательно обследовали и не обнаруживали никаких тревожных знаков".
    Давиде Астори
    wikipedia Clément Bucco-Lechat

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Прокурор назвал предварительную причину смерти капитана "Фиорентины" Давиде Астори, который был найден утром в воскресенье, 4 марта, чертвым в гостиничном номере.

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    "Мы считаем, что в этой ситуации игрок умер из-за остановки сердца естественного характера. Странно, что подобное произошло с профессионалом, которого ранее внимательно обследовали и не обнаруживали никаких тревожных знаков", – цитирует слова прокурора Удине Антонио Де Николо Football Italia.

    Как сообщалось ранее, 31-летний футболист был найден мертвым в гостиничном номере в Удине.

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