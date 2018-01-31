Российского велогонщика на тренировке в Италии сбила машина

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Российского велогонщика команды "Газпром-Русвело" Сергея Лагутина сбил автомобиль во время тренировки в Италии, сообщает Il Tirreno.

По данным издания, спортсмен был доставлен на скорой в отделение неотложной помощи ближайшей больницы. Велогонщик сообщил РИА Новости, что получил сотрясение мозга и несколько гематом.

Российский велогонщик "Газпром-Русвело" Сергей Лагутин выписан из больницы, куда он попал после столкновения с автомобилем во время тренировки, сообщил генеральный менеджер "Газпром-Русвело" Ренат Хамидулин.

"Сергей Лагутин был сбит машиной, получив правый боковой удар, несколько часов назад. Серьезных травм у него нет, он был отпущен из госпиталя. Ему диагностировано сотрясение головного мозга легкой степени, ушиб и ссадины наружной поверхности правой голени и наружной поверхности нижней трети правого бедра", — сообщил Хамидулин РИА Новости.

Лагутин выступал за команды Мирового тура, в том числе за "Катюшу", на его счету победа на этапе "Вуэльты".

Ранее сообщалось, что антидопинговый трибунал Международного союза велосипедистов наказал Николу Руффони из Италии за нарушение антидопинговых правил.