Берлускони заподозрили в махинациях при продаже "Милана" - СМИ

КИЕВ, 13 янв — РИА Новости Украина, Александр Логунов. Итальянская прокуратура открыла расследование по факту продажи футбольного клуба "Милан" его бывшим президентом и экс-премьером Италии Сильвио Берлускони китайскому бизнесмену Ли Йонхону, сообщает газета la Stampa.

"После месяцев сомнений, журналистских запросов и скрытых деталей относительно продажи миланской команды прокуратура пытается понять, насколько законна была эта сделка. Прокуроры в рамках расследования прорабатывают различные версии, среди которых также рассматривается отмывание денежных средств, что является явной проблемой для Берлускони в период предвыборной кампании", — пишет газета.

По данным издания, следствию предстоит выяснить, на законных ли основаниях в Италию поступили 740 миллионов евро, которые позволили "Милану" "после 31-летнего президентства Берлускони в апреле прошлого года перейти к китайскому предпринимателю Ли Йонхону.

Сумму, которую la Stampa называет "монструозной", вызывает сомнение из-за того, что "на момент продажи "Милан" на протяжении нескольких сезонов показывал разочаровывающие результаты, проводил трансферные кампании ниже своего уровня и постоянно менял тренеров, продавались звезды, на смену которым приходили игроки второго плана или молодые многообещающие игроки", сообщает газета.

"В рамках открытого несколько недель назад расследования, предположительно, появились данные, которые ставят под сомнение правомерность немалой части сделки", — подчеркивает издание.

Позже прокуратура Милана опровергла информацию о том, что Берлускони подозревается в махинациях, связанных с продажей клуба. Об этом сообщил главный прокурор Франческо Греко, слова которого приводит RT со ссылкой на Calciomercato.

"На данный момент не существует уголовного производства по отношению к Берлускони и его продаже "Милана", — сказал Греко.

Бывший премьер-министр Италии является фигурантом сразу нескольких судебных процессов по следам скандального дела "Руби" об использовании услуг несовершеннолетних проституток. 81-летний магнат подозревается в подкупе свидетелей и коррупции.