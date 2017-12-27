наверх
27.12.201712:26
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Спорт

    Умер легендарный канадский хоккеист украинского происхождения

    (обновлено: )22710
    Причина смерти четырехкратного обладателя Кубка Стэнли в составе "Торонто Мэйпл Лифс", канадца украинского происхождения Джонни Бауэр – непродолжительная борьба с пневмонией. Спортсмену было 94 года.
    Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе Торонто Мэйпл Лифс, канадец украинского происхождения Джонни Бауэр (Джон Кишкан)
    wikipedia

    КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Во вторник, 26 декабря, умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Торонто Мэйпл Лифс", канадец украинского происхождения Джонни Бауэр (Джон Кишкан), сообщил внук хоккеиста Джон Бауэр III в Twitter.

    ​Причина смерти Бауэра – непродолжительная борьба с пневмонией. Спортсмену было 94 года.

    Смотрите также: Сексуальные хоккеистки стали героинями горячего календаря на 2018 год

    Бауэр родился 8 ноября 1924 в семье украинских переселенцев. Он играл на позиции вратаря. В регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел 552 матча. Бауэр дважды получал приз лучшего голкипера НХЛ, а в 1976 году его ввели в Зал славы хоккея.

    Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (IIHF) одобрила запрос Федерации хоккея Украины о переносе чемпионата мира-2018 (U-18) из Одессы в Киев.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Обмен пленными
    Донбасс: в ожидании большого обмена пленными
    Экономика
    Итоги-2017, прогнозы-2018
    Аваков и Турчинов показали систему фиксации биометрических данных. Архивное фото
    Биометрический контроль на границе с РФ: причины и следствия
    Степан Полторак. Архивное фото
    Привет, оружие! Поставки из Канады и США