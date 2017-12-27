Умер легендарный канадский хоккеист украинского происхождения

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Во вторник, 26 декабря, умер четырехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе "Торонто Мэйпл Лифс", канадец украинского происхождения Джонни Бауэр (Джон Кишкан), сообщил внук хоккеиста Джон Бауэр III в Twitter.

— John Bower (@Ooks_AD) 27 декабря 2017 г.

​Причина смерти Бауэра – непродолжительная борьба с пневмонией. Спортсмену было 94 года.

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Бауэр родился 8 ноября 1924 в семье украинских переселенцев. Он играл на позиции вратаря. В регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) провел 552 матча. Бауэр дважды получал приз лучшего голкипера НХЛ, а в 1976 году его ввели в Зал славы хоккея.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея (IIHF) одобрила запрос Федерации хоккея Украины о переносе чемпионата мира-2018 (U-18) из Одессы в Киев.