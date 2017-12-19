Бой Кличко стал самым рейтинговым нефутбольным событием года в Германии

КИЕВ, 19 дек — РИА Новости Украина. Трансляция боя украинца Владимира Кличко и британца Энтони Джошуа, состоявшегося в апреле на лондонском стадионе "Уэмбли", стала самым рейтинговым нефутбольным спортивным событием 2017-го года в Германии, сообщает Братство Кличко со ссылкой на Focus.de.

Поединок посмотрели 9,52 миллиона телезрителей в Германии. Ни один другой поединок не может конкурировать с этим боем, говорится в сообщении.

"С окончанием эпохи Кличко, шанс получат другие виды спорта", — отмечает издание.

Для сравнения, финал Кубка Конфедераций, в котором сборная Германии обыграла команду Чили, смотрели 14,86 млн телезрителей – это лучший результат в уходящем году. При этом, как отмечает издания, в 2016-м за поражением Германии от Франции в полуфинале Евро наблюдали 29,85 миллиона человек. Финал Кубка страны между "Айнтрахтом" и дортмундской "Боруссией" посмотрели 9,71 млн телезрителей, а матч "Бавария" — "Реал" в четвертьфинале Лиги чемпионов – 9,58 млн.

Напомним, Джошуа 30 апреля победил Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде в бою за титулы чемпиона мира по версиям IBO, IBF и WBA (Super) в супертяжелом весе.