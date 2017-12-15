Романчук победил на дистанции 1500 м кролем на Чемпионате Европы

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КИЕВ, 15 дек — РИА Новости Украина. Украинец Михаил Романчук завоевал золото на дистанции 1500 метров кролем на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Копенгагене.

В финале Романчук проплыл дистанцию за 14 минут 14,59 секунды. Вторым стал итальянец Грегорио Пальтриньери (+8,34 секунды), третьим – норвежец Хенрик Кристиансен (+11,07).

Турнир в Дании завершится 17 декабря.

Ранее сообщалось,что шестикратный чемпион мира по плаванию и участник пяти Олимпийских игр британец Марк Фостер признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.