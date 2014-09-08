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    Хорватия, Франция, Германия и Латвия примут мужской ЧЕ-2015 по баскетболу

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    Турнир пройдет с 5 по 20 октября. Плей-офф Евробаскета пройдет во Франции (Лилль), групповой этап - во Франции (Монпелье), Германии (Берлин), Латвии (Рига) и Хорватии (Загреб).
    Баскетбол
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 8 сен — Р-Спорт. Хорватия, Франция, Германия и Латвия примут мужской чемпионат Европы по баскетболу 2015 года вместо Украины, объявил в своем микроблоге в Twitter президент Французской федерации баскетбола Жан-Пьер Сьюта.

    В июне европейское отделение Международной федерации баскетбола (FIBA Europe) объявило о переносе ЧЕ-2015 из Украины. В марте директор турнира Маркиян Лубкивский сообщил, что нестабильная политическая и экономическая ситуация в Украине делает невозможным проведение Евробаскета.

    Турнир пройдет с 5 по 20 октября. Плей-офф Евробаскета пройдет во Франции (Лилль), групповой этап — во Франции (Монпелье), Германии (Берлин), Латвии (Рига) и Хорватии (Загреб).

    На чемпионате Европы сыграют 24 команды: Россия, Германия, Нидерланды, Польша, Италия, Латвия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Израиль, Исландия, Македония, Чехия, Грузия, Финляндия, Украина, Сербия, Франция, Испания, Хорватия, Турция, Греция, Литва, Словения и Эстония.

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