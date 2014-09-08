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    Братья Брайан победили на US Open в парном разряде

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    Брайаны, посеянные под первым номером, в финале оказались сильнее испанского дуэта Марсель Гранольерс/Марк Лопес (11-й номер посева).
    Теннис. Архивное фото
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 7 сен — Р-Спорт. Американцы Боб и Майк Брайаны одержали победу в мужском парном разряде на Открытом чемпионате США по теннису, который проходит в Нью-Йорке.

    Брайаны, посеянные под первым номером, в финале оказались сильнее испанского дуэта Марсель Гранольерс/Марк Лопес (11-й номер посева). Встреча продолжалась 1 час 20 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу хозяев турнира.

    В финале мужского одиночного разряда встретятся японец Кэй Нисикори (10-й) и хорват Марин Чилич (14-й).

    Накануне россиянки Екатерина Макарова и Елена Веснина выиграли Открытый чемпионат США по теннису в парном разряде.

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