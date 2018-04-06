В небе Харькова сфотографировали знамение

Фото facebook.com/vladmir.kazhan

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Харькове очевидцы зафиксировали редчайшее оптическое явление — гало, когда радуга окружает Солнце.

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Гало произошло в четверг, 5 апреля.

Фото facebook.com/vladmir.kazhan В Харькове зафиксировано редкое оптическое явление - гало: радуга вокруг Солнца

"Над Харьковом гало!!! Редкое атмосферное явление! НО берегите глаза и камеры, не сожгите при просмотре и съемке!!! Раньше такие штуки в небе принимали за знамение…" — написал в Facebook харьковчанин Владимир Кожанов.

Напомним, в июне 2017 года над Азовским морем в Херсонской области заметили редкое метеорологическое явление Morning Glory — облако в форме рулона, которое достигает нескольких десятков километров.

Справка

Гало представляет собой светящееся кольцо вокруг мощного источника света. Обычно этот оптический феномен появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг, например, уличных фонарей.

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