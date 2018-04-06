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    Общество

    В небе Харькова сфотографировали знамение

    (обновлено: )238
    Астроном из Харькова зафиксировал на камеру гало - редкое оптическое явление, когда светящееся кольцо появляется вокруг Солнца и Луны. Раньше существовало поверье, что гало является знамением.
    В Харькове зафиксировано редкое оптическое явление - гало: радуга вокруг Солнца
    Фото facebook.com/vladmir.kazhan

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В Харькове очевидцы зафиксировали редчайшее оптическое явление — гало, когда радуга окружает Солнце.

    Смотрите также: "Суперлуние" — редкое небесное явление

    Гало произошло в четверг, 5 апреля.

    Фото facebook.com/vladmir.kazhan
    В Харькове зафиксировано редкое оптическое явление - гало: радуга вокруг Солнца

    "Над Харьковом гало!!! Редкое атмосферное явление! НО берегите глаза и камеры, не сожгите при просмотре и съемке!!! Раньше такие штуки в небе принимали за знамение…" — написал в Facebook харьковчанин Владимир Кожанов.

    Напомним, в июне 2017 года над Азовским морем в Херсонской области заметили редкое метеорологическое явление Morning Glory — облако в форме рулона, которое достигает нескольких десятков километров.

    Справка

    Гало представляет собой светящееся кольцо вокруг мощного источника света. Обычно этот оптический феномен появляется вокруг Солнца и Луны, иногда вокруг, например, уличных фонарей.

    Смотрите также: Редкое оптическое явление в небе над Одессой

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