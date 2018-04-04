В Измаиле к берегу прибило противолодочную мину

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Измаиле Одесской области подъем воды на Дунае привел к тому, что на сотом километре реки всплыла и остановилась в районе элеватора мина Первой мировой войны диаметром 77 см и весом 480 кг.

Об этом сообщил мэр Измаила Андрей Абрамченко.

"Сразу же была обеспечена охрана территории вокруг мины. Сегодня около 18 часов начнутся работы по транспортировке мины вверх по течению для ее безопасного уничтожения. В связи с этим силами Национальной полиции, Патрульной полиции и Национальной гвардии проводятся работы по формированию зоны безопасности", — написал Абрамченко на своей странице в Facebook.

Андрей Абрамченко, facebook Пост Андрея Абрамченко

Ранее сообщалось, что вандалы в Харьковской области украли четыре мемориальные плиты с братской могилы солдат, погибших во Второй мировой войне.