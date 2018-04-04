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    Швейцарские круизные корабли будут заходить в Днепр

    (обновлено: )6103
    Туры будут длиться 11 дней с посещением Киева, Кременчуга, Днепра, Запорожья, Херсона и Одессы. Они запланированы на период с 17 мая по 24 сентября.
    В Днепр будут заходить швейцарские круизные корабли
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. В Днепр будут заходить швейцарские круизы компании Viking Cruises, курсирующие из Киева в Одессу. Компания возобновляет свою работу в Украине после четырехлетнего перерыва. Об этом "Днепропетровская панорама" сообщает со ссылкой на официальный сайт компании.

    Туры будут длиться 11 дней с посещением Киева, Кременчуга, Днепра, Запорожья, Херсона и Одессы. Они запланированы на период с 17 мая по 24 сентября.

    На сайте Viking Cruises посещение Днепра назначено на 5 день круиза с описанием истории и достопримечательностей города.

    "Холмы, обширные открытые пейзажи и изгиб в реке ведут к Днепру, бывшей крепости. Город был основан, как летняя резиденция Екатерины ІІ. Во время экскурсии по городу вы пройдете по длинным бульварам, зеленым паркам и общественным зданиям. После обеда вы поедете в Центр народного искусства Петривковки, основанный знаменитым козаком Петриком. Этот поселок славится своим богатым декоративным стилем цветочной живописи, который воплощает связь культуры с природным миром", – сказано на сайте компании.

    Согласно информации сайта компании, туры будут стоить от 3800 долларов на человека, включая перелет из США.

    В то же время в "Днепропетровском речном порту" заявили, что "такой информацией не располагают и не занимаются пассажирскими перевозками".

    Ранее паром с 300 пассажирами сел на мель в порту города Кале на севере Франции. Одной из возможных причин инцидента мог стать сильный ветер, скорость порывов ветра достигает 110 километров в час.

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