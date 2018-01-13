Паром столкнулся с круизным лайнером в порту Барселоны

В порту испанской Барселоны произошло столкновения парома и круизного лайнера, сообщает издание La Vanguardia.

Паром, который прибыл из Марокко, врезался в другой корабль при попытке пришвартоваться у причала.

Полиция Барселоны сообщает, что рассматривает две версии происшествия: технические неполадки на борту судна или же человеческий фактор.

При инциденте никто не пострадал.

Ранее паром с 300 пассажирами сел на мель в порту города Кале на севере Франции. Одной из возможных причин инцидента мог стать сильный ветер, скорость порывов ветра достигает 110 километров в час.

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