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    Общество

    Более половины украинцев против запрета фильмов и артистов РФ - опрос

    (обновлено: )17450
    Согласно данным проведенного опроса, на западе Украины запрет на российские сериалы, соцсети и артистов поддерживает большая часть населения (52-56%).
    Кинотеатр Жовтень в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. 53% жителей Украины не поддерживают запрета отдельных российских фильмов и артистов.

    Ольга Сумская комментирует запрет на гастроли российских артистов
    Видео "Кременчугская газета"
    Ольга Сумская о запрете на гастроли российских артистов: это спекуляция

    Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

    За запрет выступают лишь 29% опрошенных.

    Согласно данным проведенного опроса, уровень поддержки отличается в зависимости от региона.

    На западе Украины запрет на российские сериалы, соцсети и артистов поддерживает большая часть населения (52-56%). Большинство жителей центра страны против запрета сериалов, артистов и соцсетей.

    На юге и востоке страны большинство против ограничительных мер как на российские телеканалы, так и на сериалы, артистов и соцсети с РФ.

    Закон, запрещающий в Украине гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают угрозу национальной безопасности, вступил в силу 16 ноября 2017 года. Закон запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

    Согласно закону, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины (СБУ) запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию страны. СБУ в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ. Только после этого организатор заключает договор с артистом. В случае нарушения закона организаторы гастролей несут административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат (от 160 тысяч гривен или около 6 тысяч долларов до 320 тысяч гривен или около 12 тысяч долларов).

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