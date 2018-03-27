Более половины украинцев против запрета фильмов и артистов РФ - опрос

КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. 53% жителей Украины не поддерживают запрета отдельных российских фильмов и артистов.

Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

За запрет выступают лишь 29% опрошенных.

Согласно данным проведенного опроса, уровень поддержки отличается в зависимости от региона.

На западе Украины запрет на российские сериалы, соцсети и артистов поддерживает большая часть населения (52-56%). Большинство жителей центра страны против запрета сериалов, артистов и соцсетей.

На юге и востоке страны большинство против ограничительных мер как на российские телеканалы, так и на сериалы, артистов и соцсети с РФ.

Закон, запрещающий в Украине гастроли российских артистов, которые, по мнению Киева, создают угрозу национальной безопасности, вступил в силу 16 ноября 2017 года. Закон запрещает проведение гастролей артистов, попавших в список Минкульта. Документ также устанавливает особые требования к организации гастрольных мероприятий, участниками которых являются граждане РФ.

Согласно закону, организатор не позднее чем за 30 дней до дня проведения гастрольного мероприятия подает в Службу безопасности Украины (СБУ) запрос на получение информации о наличии или отсутствии законных оснований для недопуска артистов на территорию страны. СБУ в течение десяти дней с момента получения запроса рассматривает и предоставляет организатору ответ. Только после этого организатор заключает договор с артистом. В случае нарушения закона организаторы гастролей несут административно-хозяйственную ответственность в форме штрафа в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат (от 160 тысяч гривен или около 6 тысяч долларов до 320 тысяч гривен или около 12 тысяч долларов).