В Бердичеве чиновница торговала биометрическими паспортами

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина.
Так, прокуратура Житомирской области совместно с Управлением защиты экономики и Главным управлением Нацполиции в области во время проведения негласных следственных действий (розыскных) действий задокументировали факт получения суммы чиновницей в размере 3500 грн.
Правоохранители задержали чиновницу непосредственно в служебном кабинете государственного учреждения, что в пгт. Бердичев.
Это была уже вторая часть неправомерной выгоды.
Как стало известно, чиновница за каждый официально оплаченный биометрический паспорт установила свой дополнительный "тариф" — 1000 грн.
Женщина была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от должности.
Как сообщалось ранее, Изготовление биометрических загранпаспортов для украинцев задерживают из-за того, что ГП "Полиграфический комбинат" Украина не успевает изготовить документы.