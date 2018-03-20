В Бердичеве чиновница торговала биометрическими паспортами

Пресс-служба прокуратуры Житомирской области

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина.

Начальница Бердичевского районного сектора управления миграционной службы в области требовала вознаграждение от местной жительницы за ускорение и беспрепятственную выдачу заграничных биометрических паспортов для нее и ее родственников, передает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

Так, прокуратура Житомирской области совместно с Управлением защиты экономики и Главным управлением Нацполиции в области во время проведения негласных следственных действий (розыскных) действий задокументировали факт получения суммы чиновницей в размере 3500 грн.

Правоохранители задержали чиновницу непосредственно в служебном кабинете государственного учреждения, что в пгт. Бердичев.

Это была уже вторая часть неправомерной выгоды.

Как стало известно, чиновница за каждый официально оплаченный биометрический паспорт установила свой дополнительный "тариф" — 1000 грн.

Женщина была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от должности.

Как сообщалось ранее, Изготовление биометрических загранпаспортов для украинцев задерживают из-за того, что ГП "Полиграфический комбинат" Украина не успевает изготовить документы.