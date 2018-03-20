наверх
20.03.201817:06
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Бердичеве чиновница торговала биометрическими паспортами

    (обновлено: )56
    Как стало известно, чиновница за каждый официально оплаченный биометрический паспорт установила свой дополнительный "тариф" - 1000 грн.
    В Бердичеве чиновница торговала биометрическими паспортами
    Пресс-служба прокуратуры Житомирской области

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. 

    Биометрический паспорт
    Украинское фото
    Без безвиза. Для выдачи биометрических паспортов не хватает оборудования
    Начальница Бердичевского районного сектора управления миграционной службы в области требовала вознаграждение от местной жительницы за ускорение и беспрепятственную выдачу заграничных биометрических паспортов для нее и ее родственников, передает пресс-служба прокуратуры Житомирской области.

    Так, прокуратура Житомирской области совместно с Управлением защиты экономики и Главным управлением Нацполиции в области во время проведения негласных следственных действий (розыскных) действий задокументировали факт получения  суммы чиновницей в размере 3500 грн.

    Правоохранители задержали чиновницу непосредственно в служебном кабинете государственного учреждения, что в пгт. Бердичев.

    Это была уже вторая часть неправомерной выгоды. 

    Как стало известно, чиновница за каждый официально оплаченный биометрический паспорт установила свой дополнительный "тариф" — 1000 грн.

    Женщина была задержана в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранения от должности. 

    Как сообщалось ранее, Изготовление биометрических загранпаспортов для украинцев задерживают из-за того, что ГП "Полиграфический комбинат" Украина не успевает изготовить документы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Предвыборный штаб кандидата в президенты РФ В. Путина
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Государственный флаг Чешской республики
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Надежды Савченко. Архивное фото
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине