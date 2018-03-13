Активистку Марша женщин судят за "надругательство над "Нацдружинами"

КИЕВ, 13 мар — РИА Новости Украина. Председателя общественной организации Insight LGBTQ NGO Елену Шевченко судят за баннер с символикой "Нацдружин", который участники акции использовали в Марше женщин 8 марта.

Организация отмечает, что возмущение вызвало то, что женщину на баннере прокалывает тризуб, который является символикой "Нацдружин".

На Елену Шевченко составили протокол об админнарушении по ч.1 ст.185-1 КУоАП (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митингов, уличных шествий и демонстраций).

"При составлении протокола работники полиции отметили, что к ним обращались граждане, которых возмутил баннер, который держали участники акции, с изображением обнаженной женщины с вонзенным в нее логотипом "Национальных дружин". По мнению этих граждан, изображение является надругательством над этой организацикй", — говорится в заявлении организации.

Insight LGBTQ NGO, facebook Пост организации Insight LGBTQ NGO

12 марта состоялось первое судебное заседание по делу по статье 185-1 КУоАП с добавлением материалов о "надругательство над государственными символами". Шевченко грозит штраф.

Организаторы марша отмечают, что не цензурируют плакаты и баннеры уличных акций и сомневаются в правомерности действий полиции по "изъятию баннера", ждут оценку работы полиции от прокуратуры Украины.

Судебное заседание не прошло спокойно. Елена Шевченко сообщила, что в суд пришли "около 20 человек" неравнодушных граждан "с националистичнимы символами и нашивками. Некоторые были с палками, другие с баллончиками".

Плакат, за который судят Елену Шевченко, нарисовала художница под именем Дана Рвана. Как объяснила сама художница, плакат о том, что с 2011 года Украина не может ратифицировать Стамбульскую конвенцию, которая уменьшила бы количество домашнего насилия.

Напомним, в Киеве прошла акция за ратификацию Стамбульской конвенции Совета Европы по предотвращении домашнего насилия "Хватит терпеть!".