Православные верующие отмечают Прощеное воскресенье

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В последнее воскресенье перед Великим постом, которое также называется прощеным. В этот день церковь вспоминает трагедию, совершившуюся с человечеством на заре его истории, — изгнание праотца Адама из Рая — и призывает каяться в своих грехах, как это делал изгнанный Адам. Поэтому второе название Прощеного воскресенья — Адамово изгнание.

По установленному в древние времена обычаю верующие в этот день прощают взаимные обиды и согрешения.

В воскресенье заканчивается Масленица, или Масленая неделя — просторечное название Сырной седмицы, последней перед Великим постом недели. В ее продолжение православные христиане по церковному уставу не едят мясо, но употребляют в пищу рыбу и молочные продукты.

В народной традиции в последние четыре дня недели принято печь блины, а в воскресенье — устраивать гуляния.

По словам президента Ассоциации торговых сетей Украины Алексея Дорошенко, за год блины выросли в цене на 27%.