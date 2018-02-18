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    Общество

    Православные верующие отмечают Прощеное воскресенье

    (обновлено: )5410
    По установленному в древние времена обычаю православные верующие в этот день прощают взаимные обиды и согрешения. Второе название Прощеного воскресенья — Адамово изгнание.
    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В последнее воскресенье перед Великим постом, которое также называется прощеным. В этот день церковь вспоминает трагедию, совершившуюся с человечеством на заре его истории, — изгнание праотца Адама из Рая — и призывает каяться в своих грехах, как это делал изгнанный Адам. Поэтому второе название Прощеного воскресенья — Адамово изгнание.

    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    УНИАН
    Киевские школьники празднуют Масленицу

    По установленному в древние времена обычаю верующие в этот день прощают взаимные обиды и согрешения.

    В воскресенье заканчивается Масленица, или Масленая неделя — просторечное название Сырной седмицы, последней перед Великим постом недели. В ее продолжение православные христиане по церковному уставу не едят мясо, но употребляют в пищу рыбу и молочные продукты.

    В народной традиции в последние четыре дня недели принято печь блины, а в воскресенье — устраивать гуляния.

    По словам президента Ассоциации торговых сетей Украины Алексея Дорошенко, за год блины выросли в цене на 27%.

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