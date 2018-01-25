наверх
25.01.201816:20
Курсы валют НБУ
  • USD28.87+ 0.00
  • EUR35.65+ 0.30
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Днепре спасли 86-летнего пенсионера с температурой в 21 градус

    (обновлено: )27310
    Как сообщил заведующий отделением интенсивной терапии, мужчине стало плохо на улице, он упал и пролежал несколько часов при нулевой температуре воздуха.
    Градусник. Архивное фото
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В больницу им. Мечникова поступил 86-летний мужчина, чья температура тела из-за продолжительного пребывания на холоде опустилась до 21 градуса, сообщил на пресс-конференции заведующий отделением интенсивной терапии политравмы Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Игорь Йовенко.

    Снегопад в Днепре. Видео
    Канал на Youtube informator.ua
    Снегопад в Днепре. Первыми встали трамваи

    По его словам, пенсионера спасли и сейчас он идет на поправку, в скором времени его планируют выписать из больницы.

    "В этом году мы лечим одного очень тяжелого пострадавшего от переохлаждения пожилого человека. Мужчине стало плохо на улице, он упал и пролежал несколько часов при нулевой температуре воздуха. Дедушке 86 лет, он живет один. Его спасло то, что он пролежал на улице не очень долго: спустя некоторое время приехали родственники, которые навещали его каждый день и вызвали "Скорую помощь", — сообщил он.

    По словам Йовенко, мужчина поступил в больницу Мечникова с температурой около 21°С.

    "Это переохлаждение крайне тяжелой степени, которое в 95% случаев заканчивается летально. Но благодаря применению специального оборудования для медицинского согревания пациентов, нам удалось отогреть пожилого человека. Сейчас он идет на поправку, общается с родственниками и мы уверены, что в скором времени он будет выписан", — рассказал Йовенко. 

    Напомним, во Львовской области обнаружили тела трех человек, которые скончались от переохлаждения. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Украины Петр Порошенко в Давосе провел встречу с швейцарским коллегой Аленом Берсе
    Давос-2018: что ждать Украине от пленума олигархов?
    Антон Геращенко. Архивное фото
    Давление на СМИ: гонения на ZIK из-за интервью Портнова
    Зима в Одессе
    Украина: снежно-дождевой армагеддон
    Курт Волкер
    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше?