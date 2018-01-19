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    Общество

    Украинцев стало на 181 тысячу меньше: Госстат пересчитал население

    (обновлено: )31610
    Госстат Украины назвал данные о сокращении населения. Уровень смертности по-прежнему остается высоким: на 100 умерших - 64 новорожденных.
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    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина.В течение января-ноября 2017 года численность населения Украины уменьшилась до 42,403 миллионов человек, сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

    С января по ноябрь 2017 года численность населения Украины сократилась на 181 500 человек. При этом число умерших превышает число новорожденных: на 100 умерших — 64 новорожденных.

    Инфографика. Нас посчитали. Украинцев становится все меньше

    Ранее сообщалось, что численность населения Украины за январь — октябрь сократилась на 166 307 человек по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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