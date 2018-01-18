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    Общество

    Иностранца не пустили в Украину из-за флага РФ

    (обновлено: )43609
    Во время пограничного контроля автомобиля BMW молдавской регистрации правоохранители нашли в салоне иномарки георгиевскую ленту, а в отделе для перчаток находился российский триколор и брелок с российской символикой.
    Флаг России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Пограничники отказали во въезде гражданину Молдавии, у которого в машине нашли георгиевскую ленту, брелок и российский флаг, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    Сообщается, что в среду на украинско-молдавской границе пограничники Подольского отряда обнаружили в транспортном средстве предметы с российской символикой.

    "Во время пограничного контроля автомобиля BMW молдавской регистрации правоохранители нашли в салоне иномарки георгиевскую ленту, а в отделе для перчаток находился российский триколор и брелок с российской символикой. Гражданин Молдавии направлялся через пункт пропуска "Платоново", — говорится в сообщении.

    По данным пограничников, задержанному отказано во въезде в Украину.

    Напомним, закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты в Украине вступил в силу 15 июня 2017 года.

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