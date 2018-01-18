Иностранца не пустили в Украину из-за флага РФ

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. Пограничники отказали во въезде гражданину Молдавии, у которого в машине нашли георгиевскую ленту, брелок и российский флаг, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что в среду на украинско-молдавской границе пограничники Подольского отряда обнаружили в транспортном средстве предметы с российской символикой.

"Во время пограничного контроля автомобиля BMW молдавской регистрации правоохранители нашли в салоне иномарки георгиевскую ленту, а в отделе для перчаток находился российский триколор и брелок с российской символикой. Гражданин Молдавии направлялся через пункт пропуска "Платоново", — говорится в сообщении.

По данным пограничников, задержанному отказано во въезде в Украину.

Напомним, закон "О запрете изготовления и пропаганды" георгиевской ленты в Украине вступил в силу 15 июня 2017 года.