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    Общество

    Стало известно, в каких странах Украина откроет новые визовые центры

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    Визовые центры открываются в Луанде (Ангола), Каире (Египет), Дели (Индия), Пекине, Гуанчжоу и Шанхае (Китай), Бейруте (Ливан), Рабате (Марокко), Абудже (Нигерия), Тунисе (Тунис).
    Флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В восьми странах мира вскоре начнут работу 10 украинских визовых центров, сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел.

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    "15 января 2018 начнут работу 10 украинских визовых центров за рубежом, которые будут предоставлять услуги иностранцам по приему ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину", – говорится в сообщении на странице департамента в Facebook.

    Визовые центры открываются в Луанде (Ангола), Каире (Египет), Дели (Индия), Пекине, Гуанчжоу и Шанхае (Китай), Бейруте (Ливан), Рабате (Марокко), Абудже (Нигерия), Тунисе (Тунис).

    По данным МИД, они будут функционировать в тесном взаимодействии с зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в этих государствах.

    Иностранцы смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном для них формате и по желанию получить ряд дополнительных услуг.

    Ранее посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что Британия не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время, так как ожидает подтверждения, что выдача виз в Украине отвечает требованиям безопасности.

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