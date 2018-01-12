Стало известно, в каких странах Украина откроет новые визовые центры

КИЕВ, 12 янв — РИА Новости Украина. В восьми странах мира вскоре начнут работу 10 украинских визовых центров, сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел.

"15 января 2018 начнут работу 10 украинских визовых центров за рубежом, которые будут предоставлять услуги иностранцам по приему ходатайств при оформлении виз для въезда в Украину", – говорится в сообщении на странице департамента в Facebook.

Визовые центры открываются в Луанде (Ангола), Каире (Египет), Дели (Индия), Пекине, Гуанчжоу и Шанхае (Китай), Бейруте (Ливан), Рабате (Марокко), Абудже (Нигерия), Тунисе (Тунис).

По данным МИД, они будут функционировать в тесном взаимодействии с зарубежными дипломатическими учреждениями Украины в этих государствах.

Иностранцы смогут подать документы для оформления украинских виз в удобном для них формате и по желанию получить ряд дополнительных услуг.

Ранее посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что Британия не видит возможностей для визовой либерализации с Украиной в ближайшее время, так как ожидает подтверждения, что выдача виз в Украине отвечает требованиям безопасности.