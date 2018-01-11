Кабмин утвердил перенос рабочих дней в 2018 году

КИЕВ, 11 янв — РИА Новости Украина. Правительство Украины перенесло ряд рабочих дней в 2018 году, решение принято в четверг на заседании Кабмина.

Так, длительные выходные запланированы на 8-11 марта (рабочий день пятницы 9 марта переносится на субботу 3 марта).

Кроме того, в связи с празднованием Дня труда будут выходными 28 апреля — 1 мая (понедельник 30 апреля переносится на субботу 5 мая).

При праздновании Дня Конституции выходные определены на 28 июня — 1 июля (пятница 29 июня переносится на субботу 23 июня).

Рождественские праздники также растянутся на три дня 22-25 декабря (понедельник 24 декабря переносится на субботу 22 декабря).

Новый год будет отмечаться 30 декабря — 1 января (понедельник 31 декабря переносится на субботу 29 декабря).

Праздничными днями в 2018 году в Украине признаны:

1 января — Новый год

7 января и 25 декабря — Рождество

8 марта — Международный женский день

8 апреля — Пасха

1 мая — День труда

9 мая — День победы над нацизмом во Второй мировой войне

27 мая — Троица

28 июня — День Конституции Украины

24 августа — День независимости Украины

14 октября — День защитника Украины.

На данный момент остается действующим правило, что в случае если праздничный или нерабочий день совпадает с выходным днем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего дня.

Ранее депутат Верховной Рады, глава парламентского комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий заявил, что в Украине следует отменить практику объявления понедельника выходным днем, если тот или иной праздник выпадает на субботу или воскресенье.