В центре Харькова полиция нашла бесхозного пони

КИЕВ, 10 янв — РИА Новости Украина. Во вторник, 9 января, в центре Харькова жители нашли пони без хозяина, сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Карина Курбанова.

По ее словам, лошадь обнаружили на площади Свободы местные жители и сообщили полицейским. Патрульные, которые приехали на место вызова, не нашли хозяев пони и вызвали Службу спасения животных, которые забрали коня к себе.

Позже харьковчанка Алена Новикова у себя на странице в Facebook опубликовала пост, где рассказала о состоянии пони, который был привязан к дереву возле Службы спасения животных.

"К нашему приезду животное била нехилая дрожь. Пони выглядело грустным и голодным. Я предложила забрать беднягу в конюшню "Lucky Horse", накормить и приютить, а если он никому не нужен, то оставить жить у нас. Конь не юн и с букетом хронических болячек, которые характерные для прокатных лошадей", — сообщила Новикова.

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Ранее сообщалось, что в Великобритании возле замка Стерлинг Елизавету II встречал почетный караул с небольшим пони. Животное при виде букета королевы тут же потянулось к цветам и попыталось их продегустировать. Королева не растерялась и спрятала букет за спину.