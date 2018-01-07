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    Общество

    Власти назвали число осужденных в Украине за подрыв нацбезопасности

    (обновлено: )41308
    Всего в первом полугодии в украинских судах находилось 264 производства по статьям о подрыве нацбезопасности, в отношении 435 лиц. За этот период всего было рассмотрено 71 дело.
    Молоток
    RIA News Андрей Старостин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина. 

    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк
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    За подрыв национальной безопасности Украины только в первом полугодии 2017 гола были осуждены более полусотни человек, сообщили в Государственной судебной администрации Украины, передает УНН.

    Как стало известно, по обвинению в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины в первом полугодии 2017 года в Украине осужден 51 человек.

    Также сообщается, что трое получили оправдательный приговор.

    Всего в первом полугодии в украинских судах находилось 264 производства по данным статьям, в отношении 435 лиц. За этот период всего было рассмотрено 71 дело.

    Ранее в СБУ сообщили, что на данный момент расследуется 15,2 тысячи уголовных производств о преступлениях против основ национальной безопасности и обороны Украины.

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