Власти назвали число осужденных в Украине за подрыв нацбезопасности

КИЕВ, 7 янв — РИА Новости Украина.

За подрыв национальной безопасности Украины только в первом полугодии 2017 гола были осуждены более полусотни человек, сообщили в Государственной судебной администрации Украины, передает УНН

Как стало известно, по обвинению в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины в первом полугодии 2017 года в Украине осужден 51 человек.

Также сообщается, что трое получили оправдательный приговор.

Всего в первом полугодии в украинских судах находилось 264 производства по данным статьям, в отношении 435 лиц. За этот период всего было рассмотрено 71 дело.

Ранее в СБУ сообщили, что на данный момент расследуется 15,2 тысячи уголовных производств о преступлениях против основ национальной безопасности и обороны Украины.