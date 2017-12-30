В Украине появится подразделение по патрулированию Черного и Азовского морей

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Госпогранслужба собирается в 2018 году внедрить подразделения "Дозор-М" для патрулирования Черного и Азовского морей, заявил руководитель ведомства Петр Цигикал в интервью газете "Пограничник Украины".

"Также я надеюсь, что у нас появятся "Дозор-М", формирование которых мы обсуждаем с нашими американскими партнерами. Будем их разворачивать по Азовскому и Черному морям. Точки дислокации будут определены. Это еще порядка семи подразделений. При этом две единицы у нас сейчас действуют в Одессе и Мариуполе. Они, можно так сказать, обеспечены по последнему слову техники. Буквально на днях от наших американских партнеров туда поступило специальное водолазное оборудование", — рассказал он.

По его словам, подразделения специальных действий на воде очень эффективно использовались на Дунае во время задержания судна "Sky moon" и для проверки рыболовецких плавсредств, которые там занимаются браконьерством, а также для осмотра кораблей, заходящих в порты.

"Еще одной задачей для озвученных будущих подразделений станет подготовка к противодействию возможному вторжению. Тогда им придется проводить специальные, в том числе и диверсионные операции. Наши международные партнеры уже проводят обучение специалистов по данному направлению в Оршанке", — сообщил Цигикал.

Как сообщалось ранее, пограничники работают в усиленном режиме в связи с новогодними и рождественскими праздниками.