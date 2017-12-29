Киевлянка попалась на краже 220 "киндеров"

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Жительницу Киева задержали при попытке украсть 220 шоколадных конфет — "киндер-сюрпризов" в магазине во Львове, сообщает пресс-служба областной полиции.

Сотрудник полиции охраны задержал 33-летнюю женщину в торговом зале одного из гипермаркетов на ул. Богдана Хмельницкого.

Смотрите также: Кража на миллионы: из магазина на Крещатике вынесли десятки элитных шуб

Стоимость украденного товара превысила 7 тысяч гривен.

Ранее на столичном Крещатике неизвестные вынесли 40 элитных шуб.