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    Общество

    Киевлянка попалась на краже 220 "киндеров"

    (обновлено: )52
    Сотрудник полиции охраны задержал 33-летнюю женщину в торговом зале одного из гипермаркетов на ул. Богдана Хмельницкого во Львове. Стоимость украденного товара превысила 7 тысяч гривен.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Жительницу Киева задержали при попытке украсть 220 шоколадных конфет — "киндер-сюрпризов" в магазине во Львове, сообщает пресс-служба областной полиции.

    Сотрудник полиции охраны задержал 33-летнюю женщину в торговом зале одного из гипермаркетов на ул. Богдана Хмельницкого.

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    Стоимость украденного товара превысила 7 тысяч гривен.

    Ранее на столичном Крещатике неизвестные вынесли 40 элитных шуб.

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