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    В Одесской области в два раза возросло число заболевших корью

    (обновлено: )31
    В Одесском регионе сохраняется напряженная эпидситуация с заболеваемостью корью - чаще всего болеют дети, а большинство больных — жители областного центра.
    Лечение. Архивное фото
    Altopress/EAST NEWS/Mich

    КИЕВ, 26 дек — РИА Новости Украина. Заболеваемость корью в Одесской области в ноябре выросла в два раза, сообщила врач-эпидемиолог Людмила Красницкая в комментарии УНН.

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    "В Одесском регионе сохраняется напряженная эпидситуация с заболеваемостью корью, причем чаще всего болеют дети, а большинство больных — жители областного центра. По состоянию на середину декабря эпидемиологи зарегистрировали 967 случаев заболеваемости корью в Одесском регионе с начала вспышки заболеваемости. Причем 65% заболевших — дети в возрасте до 14 лет. И половина из них (50%) — жители Одессы", — говорится в сообщении.

    Красницкая сообщила, что в ноябре по сравнению с октябрем в Одессе заболеваемость корью выросла в два раза — если в октябре было зарегистрировано 103 случая, в ноябре — уже 201.

    Единственным средством по предотвращению заражением корью остается вакцинация. Согласно украинскому законодательству, дети, у которых нет прививки, не могут посещать детсады и школы.

    Ранее сообщалось, что по состоянию на 1 ноября в Украине корью заболел 2381 человек, что в 70 раз больше, чем в прошлом году.

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