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    Общество

    Впервые с 2012 года в Киеве снизился уровень преступности - полиция

    (обновлено: )4302
    По данным полиции, традиционно большую часть всех преступлений составляют имущественные преступления, в частности кражи, которых зарегистрировано более 32 тыс.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. В Киеве в уходящем году снизился уровень преступности, сообщил начальник киевской полиции Андрей Крищенко во время отчета перед депутатами Киевского городского совета, передает пресс-служба Национальной полиции.

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    "Уровень преступности в расчете на 10 тыс. населения в Киеве составляет 234 уголовных преступлений, тогда как в прошлом их было 253. Этот показатель снизился впервые, начиная с 2012 года", — заявил Крищенко.

    По его словам, традиционно большую часть всех преступлений составляют имущественные преступления, в частности кражи, которых зарегистрировано более 32 тыс.

    "В течение года на линию 102 мы получили более миллиона 200 тыс. сообщений граждан, около 860 тыс. заявлений внесено в Журналов единого учета управлений полиции. В столице зарегистрировано более 68 тыс. уголовных преступлений, а это на 7% меньше, чем в 2016", — добавил Крищенко.

    По его словам, также прослеживается снижение совершенных отдельных видов преступлений, в том числе разбойных нападений, грабежей, угонов автотранспорта.

    Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина входит в первую десятку стран по количеству запросов и ответов по базе Интерпола.

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