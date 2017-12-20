наверх
20.12.201717:18
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Николаеве перекрыта улица из-за "опасного вещества" - СМИ

    (обновлено: )19210
    Сообщается, что улица перекрыта из-за того, что из фуры вытекал гексан - бесцветная жидкость со слабым запахом, пары которой обладают сильным наркотическим действие.
    Ситуация в Николаеве
    0512.com.ua

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Николаеве полиция перекрыла улицу Пушкинскую. Причина ограничения движения — фура, из которой на проезжую часть вытекает опасное вещество. 

    Об этом сообщает 0512.

    Патрульные остановили фуру за нарушение ПДД и заметили, что вещество, которое перевозит транспортное средство, вытекает на проезжую часть. Веществом оказался гексан — бесцветная жидкость со слабым запахом, пары которой обладают сильным наркотическим действием. Кроме того, вещество также имеет свойство быстро воспламеняться. Утечку гексана удалось обнаружить благодаря бдительности 452 экипажа 4 батальона 4 роты патрульной полиции Николаева. 

    0512.com.ua
    Ситуация в Николаеве

    Полиция приняла решение перекрыть улицу и доставить фуру с опасным веществом за город. 

    На места работает полиция и спасатели. 

    Ранее сообщалось, что в Киеве вечером во вторник, 19 декабря, центральные улицы были частично перекрыты в связи с открытием главной елки страны.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Пробка между Белой Церковью и Жашковом
    Украина в тисках непогоды: заторы на трассах
    Украинские военнослужащие на линии фронта вблизи Авдеевки
    Миротворцы в Донбассе: РФ и Украина отозвали наблюдателей
    Гривна и доллары
    Курс гривны летит в пропасть
    Монумент Независимость в центре Киева
    Саакашвили на свободе. Штурм "Октябрьского" и марш за импичмент