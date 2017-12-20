В Николаеве перекрыта улица из-за "опасного вещества" - СМИ

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. В Николаеве полиция перекрыла улицу Пушкинскую. Причина ограничения движения — фура, из которой на проезжую часть вытекает опасное вещество.

Об этом сообщает 0512.

Патрульные остановили фуру за нарушение ПДД и заметили, что вещество, которое перевозит транспортное средство, вытекает на проезжую часть. Веществом оказался гексан — бесцветная жидкость со слабым запахом, пары которой обладают сильным наркотическим действием. Кроме того, вещество также имеет свойство быстро воспламеняться. Утечку гексана удалось обнаружить благодаря бдительности 452 экипажа 4 батальона 4 роты патрульной полиции Николаева.

0512.com.ua Ситуация в Николаеве

Полиция приняла решение перекрыть улицу и доставить фуру с опасным веществом за город.

На места работает полиция и спасатели.

Ранее сообщалось, что в Киеве вечером во вторник, 19 декабря, центральные улицы были частично перекрыты в связи с открытием главной елки страны.