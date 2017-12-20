ГПУ допросила известную журналистку из-за ее общения с НАБУ

КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура допросила главного редактора программы "Схемы" Наталью Седлецкую относительно ее общения с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом журналистка сообщила на своей странице в Facebook.

"В этот замечательный морозный день несколько часов провела на допросе в Генеральной прокуратуре. Допрашивали меня в качестве свидетеля — выясняли, была ли я на оф зе рекордах (разговорах "не под запись" — Ред.) в НАБУ и что там слышала", — написала Седлецкая.

Она отметила, что понятие off the record означает общение человека с журналистом на условиях неразглашения источника информации и каких-либо фактических данных о ее получении.

Седлецкая отметила, что обязанность не выдавать свои источники прописана не только в международных профессиональных стандартах, но также содержится в статье Уголовного процессуального кодекса Украины, которая защищает журналистов, их источники и все, что с ними связано, от раскрытия.

Журналистка заверила, что будет давать показания о своих опубликованных материалах, чтобы помогать официальному следствию. Но отказывается предоставлять следователям информацию о ее общении "не под запись".

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"Учитывая недопустимость допроса работника СМИ о его источниках — сегодняшнее следственное действие не имело никакого юридического смысла. Потому что журналисты, которые дорожат своим именем и последующей репутацией, даже под давлением не станут раскрывать своих источников", — подытожила Седлецкая.

Ранее сообщалось, что журналист Сергей Рахманин заявил, что выявил в своем рабочем кабинете прослушивающее устройство.