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    Общество

    ГПУ допросила известную журналистку из-за ее общения с НАБУ

    Тема:

    Ситуация с НАБУ далека от разрешения (153)

    (обновлено: )11701
    Главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая сообщила, что Генеральная прокуратура интересовалась ее общением "не под запись" с представителями НАБУ.
    Генеральная прокуратура Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 20 дек — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура допросила главного редактора программы "Схемы" Наталью Седлецкую относительно ее общения с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом журналистка сообщила на своей странице в Facebook.

    НАБУ
    twitter.com/nab_ukr
    ГПУ vs НАБУ. Вашингтонское эхо украинского конфликта

    "В этот замечательный морозный день несколько часов провела на допросе в Генеральной прокуратуре. Допрашивали меня в качестве свидетеля — выясняли, была ли я на оф зе рекордах (разговорах "не под запись" — Ред.) в НАБУ и что там слышала", — написала Седлецкая.

    Она отметила, что понятие off the record означает общение человека с журналистом на условиях неразглашения источника информации и каких-либо фактических данных о ее получении.

    Седлецкая отметила, что обязанность не выдавать свои источники прописана не только в международных профессиональных стандартах, но также содержится в статье Уголовного процессуального кодекса Украины, которая защищает журналистов, их источники и все, что с ними связано, от раскрытия.

    Журналистка заверила, что будет давать показания о своих опубликованных материалах, чтобы помогать официальному следствию. Но отказывается предоставлять следователям информацию о ее общении "не под запись".

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    "Учитывая недопустимость допроса работника СМИ о его источниках — сегодняшнее следственное действие не имело никакого юридического смысла. Потому что журналисты, которые дорожат своим именем и последующей репутацией, даже под давлением не станут раскрывать своих источников", — подытожила Седлецкая.

    Ранее сообщалось, что журналист Сергей Рахманин заявил, что выявил в своем рабочем кабинете прослушивающее устройство

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