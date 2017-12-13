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    Общество

    В центре Полтавы канализационные нечистоты льются прямо на улицу - СМИ

    (обновлено: )15230
    В "Полтававодоканале" рассказали, что знают о проблеме и пояснили, что коллектор дома "довольно плохонький, он предназначен только для стоков".
    Проблемная канализация в Полтаве
    hromadske.poltava.ua

    КИЕВ, 13 дек — РИА Новости Украина. В центре Полтавы у жителей дома на улице Симона Петлюры, 5 канализационные воды вытекают из туалета и затапливают цокольный этаж дома.

    По словам местных жителей, проблема в забитой канализации, так как канализационный колодец — "убит".

    hromadske.poltava
    Канализационный люк

    "Он полон. Забитый фекалиями, которые давят на дом, и в результате цокольный первый этаж страдает от всего этого", — цитирует Громадське местного жителя, который уже не раз обращался к аварийной "Водоканала".

    В "Полтававодоканале" говорят, на вызовы на улице Петлюры, 5 аварийная выезжала, и неоднократно. В ведомстве сообщили, что коллектор дома "довольно плохонький, он предназначен только для стоков". К тому же жители дома сами засоряют канализацию, бросая в нее мусор.

    Ранее сообщалось, что в Черкассах 6-летний ребенок упал в открытый канализационный колодец и погиб.

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