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    Задержано судно, на котором незаконно переправляли людей в Крым

    (обновлено: )166517
    В Погранслужбе сообщили, что молдавское судно "Bospor" незаконно переправляло в Крым моряков, а также жителей Одесской и Херсонской областей.
    Судно Bospor, которое незаконно переправляло людей в Крым
    psu.gov.ua

    КИЕВ, 9 июн — РИА Новости Украина. В Одесской области пограничники совместно с полицией задержали судно, которым незаконно переправляли людей в Крым, сообщает в пятницу пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

    Правоохранители арестовали судно "Bospor", которое ходит под флагом Молдовы, незаконно переправлявшее моряков через государственную границу.

    psu.gov.ua
    Судно "Bospor", которое незаконно переправляло людей в Крым

    "Совместная межведомственная группа, в рамках уголовного производства, длительное время проводила мероприятия по документированию и противодействия функционированию организованной преступной группы. Как выяснили правоохранители, в течение 2015-2017 годов нарушители, с использованием судов заграничного следования, осуществляли незаконную переправку моряков через закрытые пункты пропуска на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым", — сообщает подробности Погранслужба.

    Установлено, что организаторы канала с помощью судна также незаконно переправили через границу почти 100 жителей Одесской и Херсонской областей.

    По предварительным данным, сумма оценки арестованного имущества составляет около 44,5 млн гривен.

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