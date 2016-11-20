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    Общество

    Кабмин ищет госсекретарей в министерства с зарплатой в 30-35 тыс грн

    (обновлено: )34010
    Согласно информации, подача документов на должности госсекретарей в ведомства продолжается до 28 ноября, а проведение самого конкурса состоится 6 декабря.
    Подписание документов
    RIA News | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Правительство объявило конкурс на должности госсекретарей в МИД, Министерство молодежи и спорта, Минобразования, Минздрав, Минрегионразвития, Минсоцполитики, Минюст, Минобороны, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. Продолжается подача документов.

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    Также Кабмин ищет госсекретаря Минфина и объявил повторные конкурсы на должности госсекретарей Минагрополитики и Минприроды.

    "Мы ищем сильных и высокопрофессиональных менеджеров. Присоединяйтесь к команде реформаторов!", — написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

    Подача документов продолжается до 28 ноября, а проведение самого конкурса состоится 6 декабря. Зарплату кандидатам обещают в 30-35 тысяч гривен.

    Ранее политолог-международник Антон Кучухидзе заявил, что для борьбы с коррупцией необходимо дать госслужащим достойную зарплату.

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