Кабмин ищет госсекретарей в министерства с зарплатой в 30-35 тыс грн

КИЕВ, 20 ноя — РИА Новости Украина. Правительство объявило конкурс на должности госсекретарей в МИД, Министерство молодежи и спорта, Минобразования, Минздрав, Минрегионразвития, Минсоцполитики, Минюст, Минобороны, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий. Продолжается подача документов.

Также Кабмин ищет госсекретаря Минфина и объявил повторные конкурсы на должности госсекретарей Минагрополитики и Минприроды.

"Мы ищем сильных и высокопрофессиональных менеджеров. Присоединяйтесь к команде реформаторов!", — написал премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Twitter.

Подача документов продолжается до 28 ноября, а проведение самого конкурса состоится 6 декабря. Зарплату кандидатам обещают в 30-35 тысяч гривен.

Ранее политолог-международник Антон Кучухидзе заявил, что для борьбы с коррупцией необходимо дать госслужащим достойную зарплату.