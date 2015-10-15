Старейшему вузу Украины исполнилось 400 лет

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Национальному университету "Киево-Могилянская академия" исполнилось 400 лет.

Президент Петр Порошенко поздравил "Могилянку" в Твиттере.

"С 400-летием, Киево-Могилянская Академия! Чтим прошлое, творим будущее!" — написал Порошенко.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 15 октября 2015

Празднование юбилея в вузе планируется в 19:00 в НаУКМА. Ожидается, что в этот день Могилянку придут поздравить ведущие представители научных и образовательных кругов, международного бизнеса, представители власти и дипломатического корпуса, художники и писатели.

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