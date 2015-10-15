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    Старейшему вузу Украины исполнилось 400 лет

    (обновлено: )379
    Празднование юбилея в вузе планируется в 19:00 в НаУКМА. Ожидается, что в этот день Могилянку придут поздравить ведущие представители научных и образовательных кругов, международного бизнеса, представители власти и дипломатического корпуса.
    Студенты украинских вузов. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. Национальному университету "Киево-Могилянская академия" исполнилось 400 лет.

    Президент Петр Порошенко поздравил "Могилянку" в Твиттере.

    "С 400-летием, Киево-Могилянская Академия! Чтим прошлое, творим будущее!" — написал Порошенко.

    Празднование юбилея в вузе планируется в 19:00 в НаУКМА. Ожидается, что в этот день Могилянку придут поздравить ведущие представители научных и образовательных кругов, международного бизнеса, представители власти и дипломатического корпуса, художники и писатели.

    Смотрите также: "Киево-Могилянская академия" отмечает 400-летний юбилей

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