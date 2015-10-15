Политолог: реабилитация демобилизованных бойцов легла на плечи волонтеров

КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. В правительстве может появиться новая должность — вице-премьер по вопросам реабилитации участников АТО. С таким предложением выступил глава Кабинета министров Арсений Яценюк.

Основная функция министра – координировать действия всех центральных органов исполнительной власти, в компетенцию которых входит реабилитация участников АТО.

В то же время глава правительства попросил помочь с реабилитацией украинских военных Канаду и США.

Государство не занимается реабилитацией бойцов та необходимом уровне, отметил политолог Василий Мокан.

"Сейчас схема работает так, что психологическая реабилитация легла на плечи волонтеров. Государство не занимается этим так, как бы хотелось. Заявление Яценюка имеет две составляющие. Первое, проблемой действительно надо заниматься, ведь демобилизованные бойцы получают низкое качество услуг. И второе, это политический аспект.

Представители власти давно говорят об оптимизации и совершенствовании структуры правительства. Но это идея еще достаточно сырая. А создание такой должности в компетенции ВР, поэтому о появлении новой должности — вице-премьер по вопросам реабилитации участников АТО — говорить пока рано", — прокомментировал Мокан в эфире радиостанции Голос Столицы.

Напомним, в данный момент в Кабмине есть три вице-премьер-министра. Одна из этих должностей вакантна после увольнения 17 сентября Валерия Вощевского, две других занимают министр культуры Вячеслав Кириленко и министр регионального развития, строительство и ЖКХ Геннадий Зубко.