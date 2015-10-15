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    Гунько: цена ID-карты будет известна где-то в декабре

    (обновлено: )20511
    По словам руководителя пресс-службы Государственной миграционной службы Сергея Гунько, ID-карты станут будет более защищенным вариантом украинских паспортов.
    Биометрический паспорт
    Science Photo Library

    КИЕВ, 15 окт — РИА Новости Украина. С 2016 года паспорта в Украине заменят ID-карты; Обмен бумажных паспортов на документы нового образца не будет обязательным, сообщил исполняющий обязанности государственной миграционной службы Максим Соколюк.

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    Внутренние паспорта будут оформляться по тому же принципу, что и заграничные биометрические документы.

    Напомним, украинцы уже почти год, с 1 января 2015 года, могут оформить биометрические загранпаспорта.

    Подробнее о паспортах-картах в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал руководитель пресс-службы Государственной миграционной службы Сергей Гунько.

    "На этом чипе будет информация, что есть на паспорте и биометрические данные – фото и подпись. Вопрос места регистрации еще не урегулирован. Сегодня речь идет о введении оформлениях этих документов, о наполнении электронной базы. Ведь всех украинцев в эту базу быстро внести невозможно, а идентификация будет проходить именно с помощью этой базы. Это достаточно сложные процессы. Это будет более защищенный вариант документа. Его ориентировочная цена будет известна где-то в декабре", — сказал он.

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