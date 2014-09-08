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    Крымских силовиков, чиновников и судей обяжут сдать украинские паспорта

    Тема:

    Жизнь Крыма после присоединения к РФ. (501)

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    Крымчане могут сохранить при себе украинские паспорта, за исключением сотрудников силовых структур, чиновников и судей, сообщил РИА Новости врио главы республики Крым Сергей Аксенов.
    Паспорт гражданина Украины
    RIA News Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

    СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Крымчане могут сохранить при себе украинские паспорта, за исключением сотрудников силовых структур, чиновников и судей, сообщил РИА Новости врио главы республики Крым Сергей Аксенов.

    "У многих крымчан есть собственность на территории Украины, партнеры, бизнес, вклады у кого-то были, разные ситуации, поэтому мы пока никаких ограничений по этому поводу (срока действия украинских паспортов) не налагаем", — сказал Аксенов.

    Но определенной категории граждан все-таки придется расстаться с украинскими паспортами.

    "Это касаемо только сотрудников силовых структур, обязательная сдача украинских паспортов, действующих чиновников, которые работают в исполнительной власти, судей и определенной категории лиц", — подчеркнул Аксенов.

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