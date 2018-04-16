Россия теряет последние остатки доверия к США - Лавров

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Россия теряет последние остатки доверия к США, однако оно "пока не нулевое", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью BBC.

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"Я сказал, что мы теряем последние остатки доверия, которое пока не нулевое", — заявил министр.

США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским правительственным объектам, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 3.42 по Киеву до 5.10 по Киеву они выпустили по Сирии более 100 ракет.