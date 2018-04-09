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    В Москве Элвиса Пресли осудили на полгода за мошенничество

    (обновлено: )16001
    Гражданин Ганы Элвис Пресли Бариму обманул своих соотечественников: собрал с них 9 тысяч долларов на обучение в московском вузе, однако потратил деньги на свою учебу.
    Фестиваль двойников Элвиса Пресли в Австралии
    REUTERS Jason Reed

    КИЕВ, 9 апр – РИА Новости Украина. Мосгорсуд снизил до шести месяцев заключения наказание гражданину Ганы Элвису Пресли Бариму, осужденному за мошенничество при оплате обучения в РУДН, сообщили в пресс-службе суда.

    Фестиваль двойников Элвиса Пресли в Австралии
    REUTERS Jason Reed
    Фестиваль двойников Элвиса Пресли в Австралии

    "Апелляционная инстанция Мосгорсуда смягчила приговор районного суда до шести месяцев лишения свободы", — сказали РИА Новости в пресс-службе, пояснив, что теперь осужденный сможет выйти на свободу в июне.

    По данным следствия, жертвами мошенника стали его соотечественники. Он предложил двум своим знакомым помочь с оплатой обучения в РУДН и получил от них более 464 тысяч рублей (около 9 тысяч долларов). Однако потратил их он на оплату собственного обучения на медицинском факультете.

    Ранее одесский суд вынес решение о наказании за вождение автомобиля в пьяном виде для 24-летней Виктории Бекхэм — местной жительницы, которая является полной тезкой британской певицы и жены футболиста Дэвида Бекхэма.

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