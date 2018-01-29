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    В России на уральском руднике нашли огромный изумруд

    (обновлено: )61850
    Полупрозрачный светло-зеленый камень весом 1,6 килограмма уже оценили сотрудники Гохрана России. По качеству он относится ко второму сорту, цветность вторая. Стоимость найденного изумруда исчисляется миллионами рублей.
    Камень изумруд
    RIA News А. Свердлов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Изумруд весом 1,6 килограмма добыли в России на Малышевском руднике (ОП "Малышева", структурное подразделение АО "Калининградский янтарный комбинат", входящего в ГК "Ростех"), по оценкам специалистов, подобные находки совершаются раз в десятилетие, сообщает в понедельник департамент информполитики губернатора Свердловской области.

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    Уникальный кристалл был найден в очистном забое шахты. Друзу, торчащую в стене, заметили бригадир и заместитель главного геолога.

    "Кристалл вовремя заметили и подняли на поверхность, сохранив его в первозданном виде. Это говорит о высоком профессионализме и слаженной работе наших сотрудников. За это они уже получили премию", – приводятся в сообщении слова директора ОП "Малышева" Евгения Василевского.

    Сообщается, что полупрозрачный светло-зеленый камень уже оценили сотрудники Гохрана России: по качеству он относится ко второму сорту, цветность вторая. По предварительной оценке, стоимость минерала превышает четыре миллиона рублей (около 2 миллионов гривен). Имя новому крупному изумруду пока не дали.

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