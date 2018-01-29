В России на уральском руднике нашли огромный изумруд

КИЕВ, 29 янв — РИА Новости Украина. Изумруд весом 1,6 килограмма добыли в России на Малышевском руднике (ОП "Малышева", структурное подразделение АО "Калининградский янтарный комбинат", входящего в ГК "Ростех"), по оценкам специалистов, подобные находки совершаются раз в десятилетие, сообщает в понедельник департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Уникальный кристалл был найден в очистном забое шахты. Друзу, торчащую в стене, заметили бригадир и заместитель главного геолога.

"Кристалл вовремя заметили и подняли на поверхность, сохранив его в первозданном виде. Это говорит о высоком профессионализме и слаженной работе наших сотрудников. За это они уже получили премию", – приводятся в сообщении слова директора ОП "Малышева" Евгения Василевского.

Сообщается, что полупрозрачный светло-зеленый камень уже оценили сотрудники Гохрана России: по качеству он относится ко второму сорту, цветность вторая. По предварительной оценке, стоимость минерала превышает четыре миллиона рублей (около 2 миллионов гривен). Имя новому крупному изумруду пока не дали.