Полупрозрачный светло-зеленый камень весом 1,6 килограмма уже оценили сотрудники Гохрана России. По качеству он относится ко второму сорту, цветность вторая. Стоимость найденного изумруда исчисляется миллионами рублей.
Лжедоктора видели в приемном отделении, пищеблоке, травмпункте. Он представлялся хирургом, терапевтом, гинекологом, называл разные фамилии и должности, говорил, что идет устраиваться на работу сантехником.
За первое полугодие 2017 года в Свердловской области появились вторые Радость, Забава, Ландыш, Мальвина и четырех мальчиков назвали Добрыней, сообщила заместитель начальника управления ЗАГС по региону Лариса Никонова.
Как утверждает следствие, Сергея Скирту задержали в Екатеринбурге в конце февраля этого года с поличным в момент получения первичного пакета конструкторских материалов по производству высокотехнологичного энергетического оборудования.
В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".