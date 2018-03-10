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    Свердловская область

    • Источники: РИА Новости Украина
    • Материалов: 8
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    Камень изумруд
    В России на уральском руднике нашли огромный изумруд
    09:45 29.01.2018
    1154
    Полупрозрачный светло-зеленый камень весом 1,6 килограмма уже оценили сотрудники Гохрана России. По качеству он относится ко второму сорту, цветность вторая. Стоимость найденного изумруда исчисляется миллионами рублей.
    Мужчина, представлялся врачом, и вел прием пациентов в больнице Свердловской области
    В России лже-врач вел прием в качестве хирурга и гинеколога
    09:20 19.01.2018
    463
    Лжедоктора видели в приемном отделении, пищеблоке, травмпункте. Он представлялся хирургом, терапевтом, гинекологом, называл разные фамилии и должности, говорил, что идет устраиваться на работу сантехником.
    Российские паспорта
    В России мужчина сменил имя на Люцифера
    15:40 11.08.2017
    157
    За первое полугодие 2017 года в Свердловской области появились вторые Радость, Забава, Ландыш, Мальвина и четырех мальчиков назвали Добрыней, сообщила заместитель начальника управления ЗАГС по региону Лариса Никонова.
    Ураган в Свердловской области РФ
    Видео смертельного урагана на Урале 
    21:19 04.06.2017
    1303
    В сети появилось видео мощного урагана в Нижнем Тагиле, где порывы ветра обрывали провода и сносили крыши. Также стихия задела населённые пункты в Челябинской области.
    Кировоград предложил семь новых названий города. Видео
    Кировоград предложил семь новых названий города 
    21:59 28.10.2015
    866На металлолом. Украина против советских памятников.
    Городской совет Кировограда направила в Верховную Раду семь вариантов новых названий города. Об этом сообщается на сайте городского совета.
    Молоток судьи
    Процесс по делу обвиняемого в шпионаже украинца продолжится 6 октября на Урале
    16:38 30.09.2015
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    Сообщается, что "предварительное слушание в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга по делу Скирты, обвиняемого в промышленном шпионаже, продолжится 6 октября".
    Молоточек судьи
    На Урале начнут судить украинца, обвиняемого в шпионаже
    00:29 30.09.2015
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    Как утверждает следствие, Сергея Скирту задержали в Екатеринбурге в конце февраля этого года с поличным в момент получения первичного пакета конструкторских материалов по производству высокотехнологичного энергетического оборудования.
    Работник ФСБ, архивное фото
    В России задержан украинец, подозреваемый в промышленном шпионаже
    11:28 24.03.2015
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    В Свердловской области РФ задержан гражданин Украины, которого ФСБ подозревает в незаконном получении научно-технической информации.
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    Следователи назвали возможную причину взрыва на шахте "Южная"
    10:55 18.01.2015
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    Сообщение опубликовано на сайте регионального СУСК. Взрыв на шахте "Южная" в Свердловской области унес жизни троих человек.
    Шахта
    Число погибших на уральской шахте "Южная" выросло до трех
    07:54 18.01.2015
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    На поверхность подняли обгоревшие фрагменты тел. В ближайшие часы будет проведено официальное опознание и экспертиза.
    Врач. Архивное фото
    Пострадавшие на уральской шахте находятся в состоянии средней тяжести
    10:36 17.01.2015
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    Двое пострадавших в результате взрыва на шахте госпитализированы в Кушвинскую больницу, они находятся в состоянии средней тяжести.
    У входа в здание Следственного комитета РФ
    По факту взрыва на шахте на Урале возбуждено уголовное дело - СК РФ
    09:15 17.01.2015
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    В эту смену под землю спустилось 89 человек, после взрыва было эвакуировано 86. Установлено, что при взрыве погиб машинист-взрывник, судьба еще двух человек неизвестна.
    Шахта
    При взрыве на шахте в РФ один человек погиб, двое госпитализированы - МЧС
    08:29 17.01.2015
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    Согласно информации представителя Уральского регионального центра МЧС, двое госпитализированы, судьба еще двух остается неизвестной.
    Шахтер. Архивное фото
    На шахте в РФ произошел взрыв, минимум пятеро ранены
    07:41 17.01.2015
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    Взрыв произошел при подготовке плановых взрывных работ в районе 169 горизонта на глубине 440 метров. Не исключено, что в результате ЧП есть погибшие. На поверхность было эвакуировано более 69 человек.
    Город Снежинск в России
    Путевые заметки по российской "глубинке": лишь бы не было войны
    12:49 29.12.2014
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    Российская "глубинка" мало знает о том, что происходит сегодня в Украине – здесь свои проблемы, но настрой у людей вполне оптимистичный.
    Митинг напугал Порошенко. Президент побоялся возложить цветы Шевченко
    16:56 09.03.2018
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    В день рождения Тараса Шевченко в Киеве прошел митинг против власти. Собравшиеся возле памятника Кобзарю в парке Шевченко не пустили к нему президента.
    Дискуссия вокруг "Северного потока -2" и газовые проблемы Украины и ЕС
    19:15 09.03.2018
    0
    В ЕС развитием энергетики и обеспечением энергоносителями по-прежнему занимаются на национальном уровне. Европейские интересы, безусловно, играют важную роль, но в данном случае "интересы весьма различны".
    "Лацио" vs "Динамо". Все голы и лучшие моменты матча 
    05:55 09.03.2018
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    Поединок, прошедший в четверг вечером в Риме, завершился со счетом 2:2. Все голы были забиты во втором тайме. Ответная игра состоится в Киеве 15 марта.
    Не понимает "козьего языка". Водителя из Мариуполя вызвали в СБУ
    08:15 09.03.2018
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    Как пишет очевидец, водитель заявил, что в его автобусе "должен звучат единственно нормальный язык - русский", он не понимает "козьего языка".
    Савченко пришла на суд к Рубану и отдала ему честь
    15:17 09.03.2018
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    Народному депутату Надежде Савченко также задали вопрос, готова ли она взять Рубана на поруки, на что депутат ответила утвердительно.
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