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    Россия

    В квартире российской пенсионерки нашли две мумии

    (обновлено: )93403
    Проживающая в квартире 77-летняя женщина сообщила, что это тела ее брата и сестры, которые умерли около восьми-девяти лет назад. Пенсионерка пояснила, что оставила их в квартире, потому что у нее не было денег на захоронение.
    Полицейский на улице Москвы. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Мумифицированные тела двух человек обнаружили в квартире пенсионерки в Подольске, сообщает пресс-служба главка СК России по Московской области.

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    "Двадцать четвертого января 2018 года в одной из квартир города Подольск обнаружены мумифицированные тела мужчины и женщины… Проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

    Проживающая в этой квартире 77-летняя женщина сообщила, что это тела ее брата и сестры, которые умерли около восьми-девяти лет назад. Пенсионерка пояснила, что оставила их в квартире, потому что у нее не было денег на захоронение.

    Следователи отмечают, что, по предварительным данным, с 1980-х годов в данной квартире действительно проживали две сестры и брат. Причины смерти людей и то, как давно они умерли, установят по результатам судебно-медицинских экспертиз. Пенсионерку отправили в психбольницу.

    Ранее сообщалось, что в России две пенсионерки забили 78-летнюю подругу чайником.

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