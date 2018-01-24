В квартире российской пенсионерки нашли две мумии

КИЕВ, 24 янв — РИА Новости Украина. Мумифицированные тела двух человек обнаружили в квартире пенсионерки в Подольске, сообщает пресс-служба главка СК России по Московской области.

"Двадцать четвертого января 2018 года в одной из квартир города Подольск обнаружены мумифицированные тела мужчины и женщины… Проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Проживающая в этой квартире 77-летняя женщина сообщила, что это тела ее брата и сестры, которые умерли около восьми-девяти лет назад. Пенсионерка пояснила, что оставила их в квартире, потому что у нее не было денег на захоронение.

Следователи отмечают, что, по предварительным данным, с 1980-х годов в данной квартире действительно проживали две сестры и брат. Причины смерти людей и то, как давно они умерли, установят по результатам судебно-медицинских экспертиз. Пенсионерку отправили в психбольницу.

Ранее сообщалось, что в России две пенсионерки забили 78-летнюю подругу чайником.