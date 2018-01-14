В Польше забросали камнями авто из России

КИЕВ, 14 янв — РИА Новости Украина. Неизвестные забросали камнями автомобиль с российскими номерами в Польше Об этом сообщила владелица машины, жительница Калининградской области Екатерина Молодцова в Facebook.

По ее словам, инцидент произошел в центре Гданьска, куда она приехала вместе со своей мамой и четырехлетней дочерью. Семья остановилась в апартаментах в историческом центре города, возле которых был припаркован их автомобиль.

Нападение произошло утром, когда женщина прогревала машину.

"Мама сажает ребенка в машину. В этот момент, из окна третьего этажа дома, рядом с которым припаркована машина (кто ездит, тот знает, как выглядят паковочные места в центре Гданьска, вдоль домов) начинают градом сыпаться камни! Не галька, не камушки, а вполне себе здоровые камни, способные разбить не только голову человеку, но и автомобильное стекло!" — пишет она.

По словам Молодцовой, местные полицейские приехали быстро, но отказались говорить с ними по-русски. При этом они около часа выясняли законность пребывания россиян в Польше и не спешили найти злоумышленников. В это время из дома, из которого на автомобиль бросали камни, "вышли два крепких парня, очень похожих на тех, которых мама увидела в том самом окне".

В машине оказалось разбитым заднее стекло. Страховая компания обещает возместить расходы по его замене.

Польская сторона пока не прокомментировала случившееся.

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