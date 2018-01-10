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    Россия

    В России закрыли фонд жены убитого в Киеве депутата Госдумы

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    Кировский суд в начале ноября 2017 года принял к рассмотрению исковое заявление регионального управления Минюста России с требованием ликвидировать фонд Марии Максаковой.
    Денис Вороненков и Мария Максакова
    РИА Новости/Владимир Федоренко

    КИЕВ, 10 янв – РИА Новости Украина, Иван Капустин. Решение суда о ликвидации астраханского общественного благотворительного фонда экс-депутата Госдумы РФ оперной певицы Марии Максаковой вступило в законную силу, стороны не стали обжаловать приговор, сообщил РИА Новости представитель Кировского районного суда Астрахани.

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    Кировский суд в начале ноября 2017 года принял к рассмотрению исковое заявление регионального управления Минюста России с требованием ликвидировать фонд Максаковой. В конце ноября суд принял решение о ликвидации фонда и об исключении данных о нем из единого государственного реестра юридических лиц.

    "Дата вступления приговора в законную силу – 8 января. Стороны не стали обжаловать приговор", — сказал собеседник.

    Максакова в 2016 году уехала из России в Украину вместе с супругом, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. Вороненков мотивировал отъезд политическими причинами, в Следственном комитете его сочли попыткой скрыться от следствия: экс-депутат был заочно арестован по делу о рейдерском захвате здания в Москве. Вороненков был убит 23 марта в Киеве.

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