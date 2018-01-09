В России внук забил бабушку ломом, увидев в ней ведьму

КИЕВ, 9 янв – РИА Новости Украина. Следователи предъявили обвинение жителю Ейска Краснодарского края, предположительно забившего ломом свою 75-летюю бабушку, в которой, с его слов, он увидел ведьму, сообщает следственное управление Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, пенсионерка жила одна в доме на улице Шмидта в Ейске. Перед Новым годом у нее несколько дней гостил внук.

"По версии следствия, вечером 27 декабря 2017 года молодой человек беспричинно нанес пожилой женщине не менее пяти ударов металлическим ломом по голове, причинив ей две открытые черепно-мозговые травмы, после чего скрылся", — говорится в сообщении.

От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. 1 января погибшую обнаружили знакомые, которые пришли ее проведать. "Со слов молодого человека, в момент совершения убийства он увидел в бабушке ведьму", — говорится в сообщении.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Сейчас он находится на стационарном лечении в психоневрологическом диспансере. Для установления вменяемости обвиняемого назначена психолого-психиатрическая экспертиза, добавили в СК.

Ранее сообщалось, что в Днепре внук, находясь под воздействием наркотиков, едва не убил свою бабушку иконой.