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    Россия

    В Подмосковье пантера загрызла смотрителя частного зверинца

    (обновлено: )25021
    Животное, которое содержалось в частном зоопарке, напало на смотрителя и потом сбежало из клетки. Хищника ловили несколько часов, после чего вернули в вольер.
    Новосибирский зоопарк
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Московской области РФ пантера насмерть загрызла мужчину в частном доме Истринского района, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области.

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    "2 января в 17:30 в дер. Обновленный Труд животное насмерть загрызло мужчину", — сообщает российская полиция.

    Российские СМИ сообщают подробности происшествия. Уже известно, что экзотический хищник напал на смотрителя в одном из частных зверинцев.

    После этого пантера сбежала из клетки, однако после погони в течение нескольких часов животное удалось изловить и вернуть в вольер.

    Напомним, в мае 2017 года смотрительница зоопарка в графстве Кембриджшир в Англии погибла в результате нападения тигра, который вошел в вольер.

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