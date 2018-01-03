В Подмосковье пантера загрызла смотрителя частного зверинца

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. В Московской области РФ пантера насмерть загрызла мужчину в частном доме Истринского района, сообщает пресс-служба Главного управления МВД РФ по Московской области.

"2 января в 17:30 в дер. Обновленный Труд животное насмерть загрызло мужчину", — сообщает российская полиция.

Российские СМИ сообщают подробности происшествия. Уже известно, что экзотический хищник напал на смотрителя в одном из частных зверинцев.

После этого пантера сбежала из клетки, однако после погони в течение нескольких часов животное удалось изловить и вернуть в вольер.

Напомним, в мае 2017 года смотрительница зоопарка в графстве Кембриджшир в Англии погибла в результате нападения тигра, который вошел в вольер.