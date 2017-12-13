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    Россия

    МО РФ заявило о дискриминации россиян в рабочей группе по Донбассу

    (обновлено: )32806
    Как сообщили в Минобороны России, выезды на места для мониторинга ситуации максимально затрудняются, участие в мероприятиях контактной группы блокируется и даже выйти на улицу разрешено только "под конвоем".
    Министерство обороны России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 дек – РИА Новости Украина. Власти Украины создали "откровенно дискриминационные" условия работы для российских участников рабочей группы по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил полковник Андрей Коротков, представитель Минобороны России в рабочей группе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

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    По его словам, выезды на места для мониторинга ситуации максимально затрудняются, участие в мероприятиях контактной группы блокируется и даже выйти на улицу разрешено только "под конвоем".

    "В течение последних месяцев условия пребывания на территории Украины российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) усилиями украинской стороны значительно осложнились", — констатировал полковник.

    По его словам, они "стали носить уже откровенно дискриминационный характер по отношению к нашим офицерам" и "касаются не только выполнения ими обязанностей по линии СЦКК, но и вопросов элементарной жизнедеятельности".

    Например, по регламенту, утвержденному украинским руководителем СЦКК, российским офицерам максимально ограничена свобода перемещения по зданию в Соледаре, в котором они работают и живут, отметил Коротков.

    Георгий Тука
    УНИАН
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    "Все передвижения по зданию, согласно украинскому документу, российские офицеры могут осуществлять только в сопровождении — а правильнее будет сказать "под конвоем" — вооруженных нацгвардейцев Украины. Выходить на свежий воздух перед зданием разрешено в сопровождении нацгвардейцев не больше чем на 10 минут в конце каждого часа", — отметил полковник.

    Не прекращаются попытки "заблокировать всеми возможными способами" деятельность российских офицеров и в мероприятиях Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сказал представитель МО РФ.

    "Под выдуманными предлогами украинская сторона препятствует выездам наших офицеров в населенные пункты для мониторинга соблюдения Минских соглашений", — заявил Коротков.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ может остановить работу в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в Донбассе.

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