МО РФ заявило о дискриминации россиян в рабочей группе по Донбассу

КИЕВ, 13 дек – РИА Новости Украина. Власти Украины создали "откровенно дискриминационные" условия работы для российских участников рабочей группы по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил полковник Андрей Коротков, представитель Минобороны России в рабочей группе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины.

По его словам, выезды на места для мониторинга ситуации максимально затрудняются, участие в мероприятиях контактной группы блокируется и даже выйти на улицу разрешено только "под конвоем".

"В течение последних месяцев условия пребывания на территории Украины российских офицеров из состава Совместного центра контроля и координации вопросов режима прекращения огня и стабилизации ситуации (СЦКК) усилиями украинской стороны значительно осложнились", — констатировал полковник.

По его словам, они "стали носить уже откровенно дискриминационный характер по отношению к нашим офицерам" и "касаются не только выполнения ими обязанностей по линии СЦКК, но и вопросов элементарной жизнедеятельности".

Например, по регламенту, утвержденному украинским руководителем СЦКК, российским офицерам максимально ограничена свобода перемещения по зданию в Соледаре, в котором они работают и живут, отметил Коротков.

"Все передвижения по зданию, согласно украинскому документу, российские офицеры могут осуществлять только в сопровождении — а правильнее будет сказать "под конвоем" — вооруженных нацгвардейцев Украины. Выходить на свежий воздух перед зданием разрешено в сопровождении нацгвардейцев не больше чем на 10 минут в конце каждого часа", — отметил полковник.

Не прекращаются попытки "заблокировать всеми возможными способами" деятельность российских офицеров и в мероприятиях Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, сказал представитель МО РФ.

"Под выдуманными предлогами украинская сторона препятствует выездам наших офицеров в населенные пункты для мониторинга соблюдения Минских соглашений", — заявил Коротков.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ может остановить работу в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон в Донбассе.