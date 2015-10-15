Курс евро в РФ снизился до 71,28 рубля

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости/Прайм. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, снизился на 76,96 копейки, до 71,281 рубля, курс доллара — на 88,15 копейки, до 62,2433 рубля, следует из данных Банка России.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на пятницу, снизилась по сравнению с показателем на четверг на 83,11 копейки, составив 66,31 рубля.

Напомним, НБУ установил официальный курс доллара на четверг на уровне 2193,27 гривны за 100 долларов. Курс евро установлен на отметке 2494,63 гривны за 100 евро, курс российского рубля — 3,52 гривны за 10 рублей.